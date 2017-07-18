На Житомирщині СБУ затримала вкрай небезпечну банду рекетирів

Організоване угруповання рекетирів під керівництвом «кримінального авторитета», раніше засудженого за розбій та крадіжки, знешкодила у Новограді-Волинському на Житомирщині Служба безпеки України спільно з поліцією.

Організатор банди – ставленик одного зі «злодіїв у законі». Застосовуючи фізичний і психологічний тиск, рекетири змушували місцевих підприємців платити їм «данину» за безперешкодну підприємницьку діяльність.

Уу Новограді-Волинському правоохоронці затримали трьох членів угруповання під час передачі їм однією із жертв рекету частини щомісячної «данини».

Наразі тривають обшуки за місцем проживання бандитів у Житомирі та Новограді-Волинському.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-центру СБУ