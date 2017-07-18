У Слов’янську затримано злодія, який напав на жінку біля ліфту

Зловмисник деякий час стежив за своєю жертвою, а коли вона зайшла в під’їзд, нападник із застосуванням насильства викрав у неї золоті прикраси.

У поліцію звернулася 60 – річна жителька Слов’янська і повідомила, що коли вона поверталася додому, на неї напав хлопець, який декілька разів ударив її головою об стіну, зірвав з шиї золотий ланцюжок з ладанкою і втік.

Правоохоронці перевірили всіх осіб які перебувають на обліку в поліції, місця можливого збуту та встановили зловмисника. Ним виявився 26 – річний раніше судимий житель Слов’янська.

Затриманий пояснив, що роботи у нього не має, тому саме в такій спосіб він вирішив заробити. За вкрадені прикраси чоловік отримав близько 5 тисяч гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області