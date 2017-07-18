На Харківщині чоловік ледь не покінчив із собою під час засідання суду

На Харківщині чоловік ледь не покінчив із собою під час засідання суду

03:00 18.07.2017
На Харківщині чоловік ледь не покінчив із собою під час засідання суду

До Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що до лікарні госпіталізовано 28-річного мешканця міста Чугуєва з порізами передпліччя та живота.

Правоохоронці встановили, що за підозрою у скоєнні грабежу та розбою, чоловіка, який знаходився під вартою з травня поточного року, було доставлено до Чугуївського міського суду. Під час засідання він здійснив спробу самогубства. Тілесні ушкодження чоловік наніс собі частиною леза від одноразового станку для гоління.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з приміткою (самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.