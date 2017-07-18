На Харківщині чоловік ледь не покінчив із собою під час засідання суду

До Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що до лікарні госпіталізовано 28-річного мешканця міста Чугуєва з порізами передпліччя та живота.

Правоохоронці встановили, що за підозрою у скоєнні грабежу та розбою, чоловіка, який знаходився під вартою з травня поточного року, було доставлено до Чугуївського міського суду. Під час засідання він здійснив спробу самогубства. Тілесні ушкодження чоловік наніс собі частиною леза від одноразового станку для гоління.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з приміткою (самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області