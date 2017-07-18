Поліція Харківщини впродовж доби розкрила вбивство 57-річного чоловіка

Трагедія сталася у Великобурлуцькому районі області. До місцевої поліції звернувся 31-річний чоловік та повідомив, що виявив на території домоволодіння своєї родички тіло її знайомого. Потерпілим виявився 57-річний раніше судимий місцевий житель.

В ході огляду місця події судово-медичним експертом на тілі загиблого були виявлені тілесні ушкодження.

В результаті проведених оперативно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено, що напередодні ввечері загиблий у компанії знайомих розпивав спиртні напої. Раптово між товаришами виникла сварка, 48-річний чоловік схопив металеву палицю для ходьби та почав бити супротивника. В результаті жорстких побоїв він помер на місці.

На даний час правопорушник затриманий та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області