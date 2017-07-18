На Сумщині під час пожежі у літній кухні постраждала людина

О 22:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди та літньої кухні на вул. Сумській у с. Боромлі Тростянецького району.

Про пожежу повідомили жителі села. На місце події було направлено місцеву пожежну команду села та відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

До прибуття вогнеборців внаслідок загоряння один із синів господаря помешкання отримав опіки та був доправлений до Сумської обласної клінічної лікарні.

Подолавши відстань у 20 км з районного центру, вогнеборці прибули на виклик. На ту мить полум’ям була повністю охоплена господарча споруда. Крім того, вогонь встиг розповсюдитися на покрівлю літньої кухні. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташований житловий будинок.

Гасіння ускладнювало несвоєчасне виявлення пожежі. Для забезпечення безперебійної подачі води на ліквідацію автоцистерни довелося дозаправляти від водонапірної башти, що знаходилася на відстані 2 км. від осередку горіння.

О 22:55 вогнеборці локалізували загоряння та не допустили його подальшого поширення, о 00:25 – ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 3 працівники та 1 автомобіль місцевої пожежної команди с. Боромлі.

Внаслідок пожежі знищена господарча споруда, пошкоджена покрівля літньої кухні на площі 24 кв. м.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області