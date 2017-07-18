У Полтаві чоловік, що погрожував гранатою патрульному, сам здався поліції

Полтавцю інкримінують погрозу вбивством щодо працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 14-го липня, по вулиці Європейській у Полтаві, 51-річний чоловік зачинився в автомобілі ВАЗ-2109, та погрожував патрульним поліцейським предметом, схожим на гранату.

Напередодні полтавець добровільно здався поліції. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області