Поліція Полтавщини розслідує різанину у Кременчуці

До Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в хірургічне відділення з проникаючим ножовим пораненням госпіталізовано 47-річного місцевого мешканця.

Потерпілого доставили до лікарні від зупинки громадського транспорту, розташованої по проспекту Лесі Українки.

Виїздом на місце події та проведеними першочерговими заходами поліцейськими Кременчуцького відділу встановлено, що ножове поранення чоловіку на ґрунті неприязних відносин спричинив 42-річний кременчужанин.

Після скоєного зник з місця пригоди, а ніж викинув поблизу залізничного вокзалу.

Працівниками поліції вилучено речові докази та встановлюються всі обставини скоєного.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області