Поліція Прикарпаття встановила особу чоловіка, знайденого мертвим біля водоспаду

Поліція Прикарпаття встановила особу чоловіка, знайденого мертвим біля водоспаду

09:22 18.07.2017
Поліція Прикарпаття встановила особу чоловіка, знайденого мертвим біля водоспаду

Поліція встановила особу мертвого чоловіка, знайденого в м. Яремче.

Як раніше повідомлялось, Яремчанським відділенням поліції встановлюється особа невпізнаного трупа чоловічої статі, який виявлено 12.07.2017 року близько 15 год. в місті Яремче на правому березі річки «Прут» неподалік водоспаду «Пробій».

В ході проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що загиблим виявився 32-річний житель м. Мукачево, Закарпатської області, який декілька місяців тому приїхав на Прикарпаття для працевлаштування. Крім того, стало відомо, що в день загибелі чоловік приїхав до м. Яремча на відпочинок.

Наразі поліція встановлює усі обставини смерті.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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