Поліція Прикарпаття встановила особу чоловіка, знайденого мертвим біля водоспаду
Поліція Прикарпаття встановила особу чоловіка, знайденого мертвим біля водоспаду
Поліція встановила особу мертвого чоловіка, знайденого в м. Яремче.
Як раніше повідомлялось, Яремчанським відділенням поліції встановлюється особа невпізнаного трупа чоловічої статі, який виявлено 12.07.2017 року близько 15 год. в місті Яремче на правому березі річки «Прут» неподалік водоспаду «Пробій».
В ході проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що загиблим виявився 32-річний житель м. Мукачево, Закарпатської області, який декілька місяців тому приїхав на Прикарпаття для працевлаштування. Крім того, стало відомо, що в день загибелі чоловік приїхав до м. Яремча на відпочинок.
Наразі поліція встановлює усі обставини смерті.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області