На Черкащині чоловіка безжально забили на смерть за пляшку горілки

На Черкащині чоловіка безжально забили на смерть за пляшку горілки

09:40 18.07.2017
На Черкащині чоловіка безжально забили на смерть за пляшку горілки

До Золотоніського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення міської лікарні з численними тілесними ушкодженнями доставлений 34-річний житель одного із сіл району. Чоловіка не вдалося врятувати, він помер ще під час транспортування каретою швидкої допомоги.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Правоохоронцям вдалося поспілкуватися з очевидцями події, та отримати орієнтування ймовірного зловмисника, що причетний до смерті чоловіка.

Ним виявився 28-річний раніше судимий односелець потерпілого. Його поліцейські затримали біля сільського магазину. Затриманий був з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Згодом вдалося вияснити, що вбивця вирішив таким чином помститися покійному. Адже підозрював його у вчиненні крадіжки 100 гривень та пляшки горілки. Будучи напідпитку, увірвався в його оселю та почав бити господаря руками та ногами в різні частини тіла, після чого зник з місця події.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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