Вінницька поліція розшукує нападників на керівника осередку політичної партії
Вінницька поліція розшукує нападників на керівника осередку політичної партії
Вінницьким відділом поліції за підозрою у вчиненні хуліганських дій відносно керівника вінницького обласного осередку однієї з політичних партій розшукуються троє правопорушників.
Зловмисники пересувались на автомобілі «Ауді» темного кольору.
Троє невідомих осіб середнього зросту, атлетичної тілобудови напали на потерпілого 12 липня близько 22:00 години по вул. Магістратській та завдали йому тілесних ушкоджень.
Працівниками поліції встановлено, що підозрювані пересувалися на автомобілі марки «Ауді» темного кольору. О 22:08 іномарка проїхала перехрестя вулиць Артинова- Соборна та продовжила рух по вулиці Артинова.
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього факту, що допоможе розслідуванню обставин злочину, прохання повідомити за телефоном 097-748-03-64, 063-228-54-16 або на спецлінію «102».
Конфіденційність гарантується.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області