Вінницька поліція розшукує нападників на керівника осередку політичної партії

Вінницьким відділом поліції за підозрою у вчиненні хуліганських дій відносно керівника вінницького обласного осередку однієї з політичних партій розшукуються троє правопорушників.

Зловмисники пересувались на автомобілі «Ауді» темного кольору.

Троє невідомих осіб середнього зросту, атлетичної тілобудови напали на потерпілого 12 липня близько 22:00 години по вул. Магістратській та завдали йому тілесних ушкоджень.

Працівниками поліції встановлено, що підозрювані пересувалися на автомобілі марки «Ауді» темного кольору. О 22:08 іномарка проїхала перехрестя вулиць Артинова- Соборна та продовжила рух по вулиці Артинова.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього факту, що допоможе розслідуванню обставин злочину, прохання повідомити за телефоном ‎‎097-748-03-64, ‎‎063-228-54-16 або на спецлінію «102».

Конфіденційність гарантується.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області