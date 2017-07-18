Двоє молодиків постраждали під час ДТП у Рівненській області

Двоє молодиків постраждали під час ДТП у Рівненській області

10:40 18.07.2017
Двоє молодиків постраждали під час ДТП у Рівненській області

Про те, що поблизу села Малушка Березнівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими до поліції повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.

Слідчо-оперативна група Березнівського відділення поліції встановила, що 23-річний мешканець села Селище Сарненського району, керуючи автомобілем «Audі 80», рухаючись автодорогою «Городище-Рівне-Староконстянтинів», не воправся з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Renault Megane» під керуванням 23-річного жителя села Колки Дубровицького району.

Унаслідок ДТП постраждало двоє молодиків з обох транспортних засобів. Водій «Audі 80» отримав травми голови та перелом кісток передпліччя. У пасажира «Renault Megane» діагностували численні забої та тупу травму живота. Обох медики госпіталізували у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні.

Водій «Renault» у ДТП не постраждав, та відповідно до висновку медичного освідування, був тверезим.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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