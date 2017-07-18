На Закарпатті жінку підозрюють у систематичному катуванні маленького сина

Співробітники спецвідділу слідчого управління поліції Закарпаття під процесувальним керівництвом прокуратури вивчили всі докази та повідомили про підозру жінці, яка всиновила п’ятьох дітей та катувала свого прийомного сина.

Співробітники спецвідділу слідчого управління повідомили жительці Ужгорода про підозру у вчиненні аж трьох кримінальних злочинів: нанесенні ушкоджень різного ступеня важкості та катуванні. Першопочатково поліція розпочала розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною, проте в ході слідства з’ясувалося, що 37-річна ужгородка била взятого під опіку хлопчика, знущалася з нього та навіть катувала. Обвинувальна сторона звернулася до суду з клопотанням про обрання щодо жінки міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде розглянуто завтра.

Багатодітна ужгородка взяла під опіку п’ятьох дітей із однієї родини. У чотирьох дівчаток та хлопчика померли батьки, і до того, як потрапти в сім’ю підозрюваної, діти жили у Перечинській школі-інтернаті.

Ужгородці, які допомагали знедоленим дітям, з часом помітили, що в новій сім’ї кояться підозрілі речі та 15 квітня 2016 року звернулися до керівництва НВК, де вони вчилися. Першу підозру викликав той факт, що 9-річний хлопчик без будь-яких довідок із лікарні не відвідував школу впродовж довгого часу. Дитина мала рекомендацію від психолога про особливу увагу з боку вчителів, так як вважалася педагогічно занедбаною. У зв’язку з цим небайдужі громадяни написали в школу та службу в справах дітей лист-прохання про перевірку умов, в яких живуть прийомні діти.

Хоча діти часто мали сліди побоїв, перевірки соціальних служб та з навчального закладу не виявили порушень. Про це були складені відповідні акти. Більше того, директор школи видала наказ, яким зобов’язала вчителів та батьків із класів дітей цієї родини не втручатися в справи сім’ї.

Сусіди розповідають, що в цей період неодноразово бачили, як рідні діти прийомної матері граються в дворі, а всиновлені в цей час покарані. Вони також значо частіше стояли у кутку, а 9-річний хлопчик мав найбільше проблем з опікунами. Свідки заявляють – мати неодноразово говорила про те, що зламає хлопчика.

9 травня минулого року о 00.20 в клінічний центр нейрохірургії та неврології Ужгорода звернулася підозрювана, яка привезла дитину у важкому стані. Вона спробувала домовитися з лікарем про прийом хлопчика за межами лікарні, проте медик категорично відмовився. Дитину у центрі оглянути та виявили на тілі сліди серйозних побоїв, опіків, та інтоксикацію організму. Прийомна мама пояснила лікарю, що дитина впала у ванній. Медики в цю історію не повірили та забрали хлопчика в реанімацію. Там дитина все розповіла дорослим.

Хлопчик пояснив лікарям, що його били ременем із залізною пряжкою та пластмасовою вішалкою, морили голодом, прив’язували скотчем, катували розпеченою ложкою, та поділився ішними жахами життя в новій родині.

До 13 травня хлопчик пробув у центрі нейрохірургії та неврології Ужгорода, потім його перевели в Ужгородську міську лікарню, зрештою в Мукачівську обласну лікарню. В дитини діагностували черепно-мозкову травму, малому зробили операцію з пересадки шкіри, оскільки такі рани вже не могли загоїтися самостійно. Загалом маленький пацієнт перебував на лікуванні до липня.

Після цього дитина перебувала у прийомнику-розподільнику, реабілітаційному центрі та повернулася в Перечинську школу-інтернат.

Заступник начальника слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Володимир Мага розповів, що у липні 2016 року підозрювана відмовилася від хлопчика, над яким чинила насильство, а 13 червня 2017 року відмовилася і від його сестри. 5-річна дівчинка, як і її брат, не відвідувала навчальний заклад, а коли повернулася до дітей, то була дуже наляканою.

37-річна ужгородка запевняє, що діти, від яких вона відмовилася – неадекватні та істеричні. Навіть переконувала, що хлопчик сам собі наносив тілесні ушкодження. Дитина пройшла психолого-психіатричну експертизу, яка визнала хлопчика абсолютно нормальним. Щоправда, після пережитого він став наляканим, тривожним та замкнутим.

Лікарі, які надавали дитині медичну допомогу, намагалися підтримати її морально. Вони відзначають, що ніколи в житті не бачили настільки понівеченого хлопчика.

«Медики розповідають, що дитина довго не могла наїстися, перебувала в жахливому психологічному стані. Проте варто відзначити й інше – незважаючи на те, що це маленький хлопчик, він зміг себе захистити. Йому вистачило сміливості заявити про ту несправедливість, яка його спіткала, і не відмовитися від своїх свідчень», – розповіла працівник поліції, яка безпосередньо займалася цією справою, – заступник начальника відділу з розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я людини, слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Оксана Данко.

Сьогодні багатодітній ужгородці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ, ч. 2 ст. 125 ККУ та ч. 1 ст. 127 ККУ. Доки тривало слідство, вона встигла народити це одну дитину. А постраждалий від її рук хлопчик панічно боїться знову потрапити в сім’ю, хоч і сумує за сестрами, троє з яких досі перебувають під опікою підозрюваної у страшних злочинах.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області