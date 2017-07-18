Під час пожежі на Львівщині тіло жінки знайшли у хаті, а тіло чоловіка.. у криниці

О 06:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Калинка Городоцького району.

В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили у помешканні тіло жінки, 1934 року народження. На подвір’ї у криниці рятувальники виявили тіло чоловіка, 1930 року народження.

Через сильне задимлення фахівці ДСНС ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби.

Пожежу локалізували о 07:45 та ліквідували о 07:57. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 4 рятувальників 15 ДПРЧ м. Городок.

Причина виникнення займання та обставини загибелі 2 людей встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області