Під час пожежі на Львівщині тіло жінки знайшли у хаті, а тіло чоловіка.. у криниці
Під час пожежі на Львівщині тіло жінки знайшли у хаті, а тіло чоловіка.. у криниці
О 06:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Калинка Городоцького району.
В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили у помешканні тіло жінки, 1934 року народження. На подвір’ї у криниці рятувальники виявили тіло чоловіка, 1930 року народження.
Через сильне задимлення фахівці ДСНС ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби.
Пожежу локалізували о 07:45 та ліквідували о 07:57. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.
До ліквідації пожежі залучили 4 рятувальників 15 ДПРЧ м. Городок.
Причина виникнення займання та обставини загибелі 2 людей встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області