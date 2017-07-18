У Харкові під трамваєм жахливо загинув молодий чоловік

О 10:51 на номер «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Героїв Праці, 30 міста Харкова сталася надзвичайна подія.

Водій трамваю маршруту №27 допустив наїзд на чоловіка приблизно 20-25 років. Внаслідок події хлопця затягнуло під колеса транспортного засобу. Від отриманих травм він загинув на місці.

На місце події виїжджало відділення служби порятунку та автокран трамвайно-тролейбусного підприємства. Після того, як кран припідняв вагон трамваю, рятувальники вилучили тіло загиблого з-під колес.

Обставини події наразі встановлюються правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області

