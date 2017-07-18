На Одещині засуджено злодія, який напав на жінку у приміщенні банку

На Одещині засуджено злодія, який напав на жінку у приміщенні банку

12:00 18.07.2017
На Одещині засуджено злодія, який напав на жінку у приміщенні банку

Співробітники Одеської місцевої прокуратури №4 (Суворовський район) підтримували державне обвинувачення у суді у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, 19-річного одесита визнано винним у розбійному нападі (ч. 3 ст. 187 КК України). Під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2016 року зловмисник, взявши  з дому ніж, приховав його під одягом та направився до відділення банку по вул. Балківській.

Побачивши у черзі жінку, яка тримала в руках гаманець, він схопив її та з погрозами застосування зброї повідомив всіх присутніх, що відбувається пограбування.

Довести до кінця злочинні наміри йому завадив свідок події, який вибив з рук злодія ніж та повалив на підлогу.

Після чого до відділення банку викликали поліцію.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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