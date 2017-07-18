На Харківщині потяг травмував нетверезого молодого чоловіка

На Харківщині потяг травмував нетверезого молодого чоловіка

12:22 18.07.2017
На Харківщині потяг травмував нетверезого молодого чоловіка

Повідомлення про подію надійшло до Лозівського відділу поліції напередодні о 22:15 від оператора станції.

На 926 км перегону «Панютино-Лозова» пасажирським потягом сполученням «Бахмут-Маріуполь» було травмовано невідомого чоловіка віком близько 30 років. Він сидів на краю перону зупиночної платформи «Заводська» та за попередніми даними, знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Постраждалого з переломом ноги бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до хірургічного відділення Лозівської лікарні. Стан здоров’я задовільний.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Працівниками поліції обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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