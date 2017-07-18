На Сумщині іноземця взято під варту за підозрою у вбивстві знайомого

За клопотанням прокуратури взято під варту 57-річного уродженця м. Баку Азербайджанської республіки, який позбавив життя свого товариша. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що затриманий, який не мав постійного місця проживання, останнім часом мешкав у 62-річного потерпілого в м. Конотоп. Чоловіків поєднувала любов до спиртного. 4 липня 2017 року вони, як завжди, вживали спиртні напої.

Однак цього разу застілля закінчилось сваркою, яка переросла в бійку, під час якої підозрюваний колуном наніс потерпілому декілька ударів, які виявились несумісними з життям.

Як повідомила прокурор Конотопської місцевої прокуратури Юлія Волосюк, пересвідчившись, що його товариш мертвий, чоловік заховав знаряддя вбивства, замкнув помешкання і пішов до матері потерпілого. У літньої жінки підозрюваний проживав до 14 липня. Коли виявили тіло вбитого, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. На даний час він зізнався в скоєному.

Слід зазначити, що потерпілий свого часу відбував покарання за вбивство співмешканки, тепер 15 років позбавлення волі загрожує його співмешканцю.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області