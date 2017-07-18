Поліція Львівщини розшукує водія, який збив велосипедиста та втік

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 липня о 19:15 на автодорозі Турка-Пісочна, між селами Далява та Солонсько, Дрогобицького району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста, 54-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району, та втік з місця події.

Внаслідок наїзду велосипедиста госпіталізовано в лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом ребер зліва».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження автомобіля.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Призначено експертизи.

Якщо вам відомі деталі автопригоди, прохання звернутися у Дрогобицький відділ поліції або зателефонувати на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області