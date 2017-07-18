У зоні ЧАЕС поліція Київщини затримала сталкера з Росії

У зоні ЧАЕС поліція Київщини затримала сталкера з Росії

17:30 18.07.2017
У зоні ЧАЕС поліція Київщини затримала сталкера з Росії

Співробітники відділу поліції зони ЧАЕС спільно з прикордонниками, на КПП «Дитятки», виявили 20-річного жителя м. Москва, який поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проник на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

На громадянина складено адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушнику загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали направлено до Іванківського районного суду для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області 

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