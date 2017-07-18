У Києві поліцейські затримали серійних квартирних крадіїв-іноземців

До поліції Солом’янського району зателефонували пильні громадяни, які побачили біля дверей сусідів чотирьох підозрілих чоловіків. По прибуттю на адресу правоохоронці виявили чотирьох осіб, у яких вилучили металевий лом, кусачки та воронок.

Як встановили поліцейські, зловмисники ставили «мітки» на помешкання, у яких деякий час не було господарів. Потім вони зламували замки та забирали цінні речі, гроші, парфуми.

Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці з’ясували, що чоловіки – уродженці іншої держави, віком від 24 до 29-ти років, останній час проживали на території України. Вже встановлено, що затримані причетні до інших квартирних крадіжок, тож правоохоронці з’ясовують обставини вчинених злочинів.

Слідчі Солом’янського управління поліції оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві