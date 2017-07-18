На Харківщині чоловіки незаконно позбавили волі неповнолітнього хлопця

53 та 26-річні мешканці міста Харкова силою заштовхали 15-річного хлопця до машини. Чоловіки звинуватили неповнолітнього в скоєнні крадіжок з їх дачного будинку.

Із заявою до Ізюмського відділу поліції звернулася мешканка села Іванчуківка. Вона повідомила,що її син пішов з дому та не відповідає на телефонні дзвінки.

Пізно ввечері хлопець самостійно повернувся додому та розповів, що двоє чоловіків силою змусили його сісти до їх автомобіля «Опель», звинуватили в скоєнні крадіжки, а через кілька годин відпустили.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу відносно зловмисників. Транспортний засіб вилучено та поставлено на майданчик Ізюмського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області