На Вінниччині чоловік ледь не загинув через власну необачність

На Вінниччині чоловік ледь не загинув через власну необачність

16:20 18.07.2017
На Вінниччині чоловік ледь не загинув через власну необачність

18 липня о 08:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Артоболевського в м. Тульчин з вікна багатоквартирного житлового будинку йде густий дим.

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС встановили, що в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисників в одній із кімнат будинку, біля ліжка, було виявлено 36-річного власника будинку у непритомному стані, якого бійці ДСНС негайно винесли на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:10, а ліквідувати о 08:11. В результаті виникнення загорання вогнем знищено домашні речі.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. На ліквідацію загорання від ДСНС залучалось 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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