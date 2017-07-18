На Закарпатті прикордонники лише зі стріляниною зупинили контрабандистів

На Закарпатті прикордонники лише зі стріляниною зупинили контрабандистів

16:40 18.07.2017
На Закарпатті прикордонники лише зі стріляниною зупинили контрабандистів
Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів завадили учора ввечері прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону на Закарпатті.

Інформацію про підготовку до протиправної діяльності прикордонники отримали від місцевого жителя. Вже за кілька хвилин було організовано оперативно-розшукові заходи, в результаті яких виявлено трьох осіб.  На законні вимоги прикордонників припинити правопорушення невідомі особи не відреагували, тому правоохоронцям довелось застосувати пристрій для відстрілу гумових куль та здійснити попереджувальні постріли вгору.

В результаті одного чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, прикордонники затримали та доставили до прикордонного підрозділу, ще двоє невідомих вдалось до втечі. Також неподалік затримання угорця  було виявлено 6 пакунків тютюнових виробів. Наразі тривають заходи по пошуку втікачів та їх затриманню.  

У пакунках, які зловмисники планували доправити до сусідньої Угорщини,  знаходилось 10 ящиків тютюнових виробів, а саме 5000 пачок безакцизних сигарет.

За матеріалами прес-центру ДСНС у Закарпатській області

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