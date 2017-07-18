На Львівщині за службову недбалість судитимуть лікаря-анестезіолога

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури слідчим Сколівського відділення поліції завершено досудове розслідування та скеровано до суду кримінальне провадження відносно лікаря-анестезіолога одного з медичних закладів Львівської обласної ради за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Нагадаємо, що останній був викликаний в липні 2016 року до Комунального закладу Сколівської районної ради «Сколівська центральна районна лікарня» для надання консультації з приводу подальшої тактики ведення лікування стаціонарного хворого.

Однак, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, внаслідок недбалого до них ставлення, лікар провів пункцію правої плевральної порожнини у хворого, що призвела до внутрішньої кровотечі та пошкодження печінки.

В подальшому, внаслідок проведення лікарем зазначених маніпуляцій, наступила смерть пацієнта.

Зазначимо, що за вчинений злочин працівнику медичного закладу загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади у медичних закладах строком до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львіської області