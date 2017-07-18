У Вінниці злочинців судитимуть за напад на ювелірну крамницю

За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області 17.07.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, трьом особам, які вчинили озброєний напад на ювелірну крамницю у центрі м. Вінниці.

Досудовим розслідуванням установлено, що троє осіб, раніше судимих, заздалегідь взявши з собою ніж, молотки та пристрої для відстрілу гумових куль для вчинення розбійного нападу, вдень, 16.07.2017 р. автомобілем «Деу Ланос» з Вінницькою реєстрацією, під'їхали та зупинились неподалік ювелірного магазину ТОВ «Янтар ЛТД».

Продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення розбійного нападу, з метою заволодіння ювелірними виробами, злочинці забігли у приміщення вказаного магазину, де з метою подолання можливого опору з боку охоронця, застосовували відносно нього фізичну силу та пристрій для відстрілу гумових куль. Розбійники кілька раз вистрелили йому у живіт та ногу, після чого нанесли чоловіку кілька ударів молотком по голові.

Після цього, розбивши молотками скло вітрин, заволоділи ювелірними виробами загальною вагою понад 1 кг, орієнтовною вартістю близько 500 000 грн. Але далеко втекти не змогли. Правоохоронці швидко затримали зловмисників.

При проведенні огляду затриманих осіб та зазначеного автомобіля виявлено та вилучено: пістолети «ТТ максі», «ПМР 9 мм», «Сталкер», три магазини, споряджені патронами, мобільна радіостанція «UV – 3R», мобільний телефон «Сіменс», матерчаті рукавчики, молотки, господарські сумки, в яких знаходилися 24 лотки з ювелірними виробами, маркованими бирками виробника ТОВ «Янтар», «Ювелір Еліт», «Максаліна», «Золотий вік».

До Вінницького міського суду скеровано клопотання про обрання грабіжникам запобіжних заходів.

Наразі досудове розслідування триває.

Згідно ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області