На Черкащині підлітка засуджено за розбій та заволодіння автомобілем

За принципової позиції прокуратури в апеляційному порядку оскаржено та переглянуто незаконний вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням 17-річного неповнолітнього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Розслідуванням встановлено, що неповнолітній зловмисник у співучасті з повнолітньою особою в м. Золотоноша вчинили розбійний напад на місцевого жителя, поєднаний з проникненням у житло, та незаконне заволодіння автомобілем потерпілого.

Задовольняючи апеляційні вимоги прокурора, апеляційним судом Черкаської області оскаржуваний вирок змінено та приведено у відповідність до норм законодавства.

Враховуючи позицію прокурора, судом апеляційної інстанції обвинуваченим призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком: неповнолітньому - 7 років 6 місяців, його співучаснику - 9 років з конфіскацією майна, що є достатнім для виправлення та попередження нових злочинів.

На цей час вирок суду набрав законної сили.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області