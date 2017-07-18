На Луганщині чоловік кулаками вибив начебто борг у своєї жертви

Співробітники Новопсковського відділу поліції затримали 39-річного місцевого мешканця, якій ґрунтовно підозрюється у скоєнні грабежу.

Вчора до поліцейських звернувся 54-річний мешканець с. Донцівка та повідомив, що його пограбували.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що невідомий чоловік, який представився співробітником одного з правоохоронних органів, зайшов до будинку заявника по вул. Соснова. Невідомий кілька разів вдарив потерпілого, після чого забрав телевізор та мобільний телефон і втік. Потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді гематоми лівого ока та від надання медичної допомоги відмовився.

Отримавши інформацію про особу, яка вчинила злочин, оперативники почали розшук грабіжника. Вже за кілька годин пошуків поліцейські затримали раніше судимого 39-річного мешканця смт. Новопсков.

Зі слів затриманого, він вирішив забрати грошовий борг, який його співмешканки нібито заборгував заявник. Але грошових коштів не отримав, після чого наніс декілька ударів по голові потерпілому та забрав його майно.

У затриманого вилучено речові докази.

Чоловіка затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області