Житель Миргорода отримав суворіший вирок за співпрацю з терористами "ДНР"

За принципової позиції прокуратури Полтавщини апеляційний суд Полтавської області скасував вирок Миргородського міськрайонного суду щодо миргородця, який інформував терористів про польоти військових літаків.

Суд вищої інстанції засудив вищезгаданого громадянина до 4 років позбавлення волі, тоді як місьрайонний суд призначив більш м'яке покарання, ніж передбачено законом, - 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Колишній військовослужбовець із грудня 2014 по лютий 2015 року телефоном неодноразово передавав представнику «ДНР», з яким свого часу навчався, інформацію про польоти військових літаків з аеродрому військової частини, розташованої поблизу місця свого проживання.

Окрім відомостей про години, напрями польотів, він розповів про можливе розширення Миргородської центральної районної лікарні для лікування поранених військовослужбовців правоохоронних органів та Збройних сил України під час проведення антитерористичної операції.

Також у вказаної особи під час обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили та вилучили перероблену вогнепальну зброю – пістолет, придатний для пострілів.

Нагадаємо, інформатор засуджений за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) та ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області