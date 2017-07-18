На Донеччині чоловіка судитимуть за збут важких наркотиків

На Донеччині чоловіка судитимуть за збут важких наркотиків

23:00 18.07.2017
На Донеччині чоловіка судитимуть за збут важких наркотиків

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Установлено, що мешканець м. Запоріжжя 1989 р.н. незаконно перевозив та збував на території м. Маріуполя особливо небезпечний наркотик – метадон. Покупців він знаходив в мережі Інтернет. Аби не передавати наркотичний засіб особисто, заарештований залишав пакетики з метадоном в обумовлених місцях, робив так звані «закладки». Вартість одного такого згортку складає на «чорному» ринку близько 600 грн.

Під час затримання у правопорушника виявили та вилучили майже 60 згортків із наркотиком.

Жовтневий районний суд, підтримавши клопотання прокуратури Донецької області, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 100 тис грн.

На теперішній час обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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