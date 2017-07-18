На Львівщині директора кладовища судитимуть за вимагання чималого хабара

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області у квітні викрили директора одного із комунальних підприємств Львова, який отримав неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за дозвіл на перепоховання.

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні посадовця було додатково вилучено ще 90 000 доларів готівкою.

Зловмисник був затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. В подальшому суд відсторонив його від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Альтернативою могла бути застава в розмірі 250 000 гривень.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області скерувало на розгляд суду обвинувальний акт щодо посадовця за скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області