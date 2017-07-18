Під час ДТП на Житомирщині "Опель" протаранив дві вантажівки, є загиблі
Під час ДТП на Житомирщині "Опель" протаранив дві вантажівки, є загиблі
На автодорозі Київ - Ковель – Ягодин водій автомобіля «Opel Vivaro» не впорався з керуванням та зіткнувся спочатку із попутною вантажівкою, а потім із зустрічною.
ДТП сталася уранці, близько 07:30 на 123 км автодороги. За кермом автомобіля «Opel Vivaro», що рухався у напрямку м. Коростеня, перебував 28-річний житель Полтавщини.
Чоловік, не обравши безпечної швидкості руху та дистанції, зіткнувся спочатку із автомобілем «ISUZU NQR 71B», а потім виїхав на смуху зістрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою «МАН».
У результаті пасажир «Opel Vivaro», 54-річний житель Полтавщини, загинув на місці пригоди, а водія з травмами було доставлено до лікарні.
Призначено низку автотехнічних експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області