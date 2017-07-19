На Кіровоградщині поліція розслідує факт жорстокого побиття людини

Вранці до приймального відділення Кіровоградської обласної лікарні було доставлено мешканця районного центру з тілесними ушкодженнями.

«Поліцейські встановили, що близько 2-ої ночі у місті Бобринець місцевий житель відпочивав у кафе та вживав алкогольні напої.

Згодом неподалік приміщення, біля палатки, працівники даного розважального закладу виявили недавнього відвідувача в непритомному стані. Чоловіку викликали швидку. Його доправили до районної лікарні, а потім до обласного медичного закладу.

У результаті проведених слідчих дій поліцейськими було встановлено, що 22-річний місцевий житель на ґрунті особистих неприязних відносин наніс потерпілому декілька ударів руками та ногами в область голови і тулуба», - розповів начальник Бобринецького відділення поліції Валерій Григорчук.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області