На Луганщині підліток-скутерист збив дитину-пішохода

У м. Кремінна сталася ДТП, внаслідок якої травмовано неповнолітнього пішохода

Пізно ввечері на вулиці Центральна міста Кремінна неповнолітній водій скутера травмував дитину-пішохода, скоївши наїзд.

За попередніми даними, 17-річний водій скутера «Viper HT50QT-10», рухаючись у темний час доби, не обрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на 10-річного пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці й раптово вибіг на проїжджу частину з лівої сторони.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми голови, перелам щелепи, забиття обличчя та був госпіталізований до медичного закладу.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Усі обставини ДТП з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області