На Львівщині нелюди обікрали могилу загиблого воїна-афганця

Про крадіжку правоохоронців повідомила матір загиблого бійця.

У Бориславське відділення поліції надійшло звернення від 80-річної мешканки міста Східниця про те, що з місцевого кладовища викрадено бюст з могили її сина, воїна-афганця, котрий загинув у 1985 році. Бюст висотою близько 70 сантиметрів був відлитий з бронзи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці розшукують викрадений постамент та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області