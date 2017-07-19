На Львівщині нелюди обікрали могилу загиблого воїна-афганця
На Львівщині нелюди обікрали могилу загиблого воїна-афганця
Про крадіжку правоохоронців повідомила матір загиблого бійця.
У Бориславське відділення поліції надійшло звернення від 80-річної мешканки міста Східниця про те, що з місцевого кладовища викрадено бюст з могили її сина, воїна-афганця, котрий загинув у 1985 році. Бюст висотою близько 70 сантиметрів був відлитий з бронзи.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.
Правоохоронці розшукують викрадений постамент та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області