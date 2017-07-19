У Торецьку чоловік ніс у подарунок приятелю бойову гранату

У Торецьку чоловік ніс у подарунок приятелю бойову гранату

03:00 19.07.2017
У Торецьку чоловік ніс у подарунок приятелю бойову гранату

Працівники поліції у складі мобільного блокпоста під час патрулювання міста Торецьк виявили чоловіка, котрий поводився підозріло Під час поверхневого огляду раніше засудженого 33-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили в нього гранату РГД-5 із запалом.

Чоловік пояснив, що боєприпаси він знайшов близько двох тижнів тому та ніс подарувати приятелю. На щастя, вибухонебезпечний «подарунок» не дійшов до адресата, а був виявлений поліцейськими.

Небезпечна знахідка вилучена та спрямована на експертизу.

Правдивість свідчень правопорушника буде з’ясовано під час досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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