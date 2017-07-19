На Донеччині затримано автозлодія, який викрав 200 тисяч гривень

До чергової частини Селидівського відділення поліції звернувся 56-річний мешканець Покровська, який повідомив, що його обікрали. Під час встановлення усіх обставин подій з’ясувалося, що чоловік їхав до Маріуполя, де планував придбати автомобіль. Тому мав при собі 200 тисяч гривень.

Дорогою він вирішив заїхати до автомагазину, розташованому в місті Селидове. Зачинивши автомобіль та увімкнувши сигналізацію, водій залишив у ньому гроші та пішов до крамниці. Повернувшись за декілька хвилин, чоловік виявив відсутність грошей, хоча автівка була зачинена, а слідів пошкодження замків не було.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення зловмисника, селидівські поліцейські встановили, що автомобіль відчинявся та зачинявся за допомогою спеціального пристрою, який перехоплює код сигналізації автомобілю. Проаналізувавши записи з камер спостереження, розташованих біля магазину та на блокпостах, правоохоронці з’ясували, що зловмисник від самого Покровська їхав за автомобілем потерпілого на легковику ВАЗ 2106 і, скориставшись моментом, у Селидовому викрав гроші.

На затримання шістки були орієнтовані всі наряди і пости поліції Донеччини. Вже через декілька годин вжиті оперативні заходи дали позитивний результат. Автівка була зупинена у Краматорську. Крадієм виявився 50-річний покровчанин. Зловмисник вже встиг обміняти викрадені гроші на 8 тисяч доларів США. Однак пояснити свої дії чоловік відмовився.

Гроші, здобуті злочинним шляхом, вилучені у якості речових доказів та будуть повернуті законному власнику. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області