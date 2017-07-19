У Запоріжжі чоловіку оголошено про підозру у вбивстві 16-річної моделі

У Запоріжжі чоловіку оголошено про підозру у вбивстві 16-річної моделі

01:00 19.07.2017
У Запоріжжі чоловіку оголошено про підозру у вбивстві 16-річної моделі

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 16-річної моделі з Запоріжжя.

З метою розкриття вказаного злочину проведено значну кількість слідчих розшукових дій за результатами чого особі повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

На теперішній час жінка-вбивця перебуває за межами території України, у зв’язку з чим вживаються заходи, спрямовані на ії екстрадицію.

Підозрюваній загрожує покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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