У Запоріжжі чоловіку оголошено про підозру у вбивстві 16-річної моделі

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 16-річної моделі з Запоріжжя.

З метою розкриття вказаного злочину проведено значну кількість слідчих розшукових дій за результатами чого особі повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

На теперішній час жінка-вбивця перебуває за межами території України, у зв’язку з чим вживаються заходи, спрямовані на ії екстрадицію.

Підозрюваній загрожує покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області