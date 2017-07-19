Факт знайдення скелетованого тіла людини розслідує поліція Донеччини

До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік селища Шевченко місцевими мешканцями виявлено скелетований труп.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група. В ході огляду місця події правоохоронці виявили останки людини чоловічої статі.

На даний момент останки направлено на експертизу, яка допоможе достовірно встановити особу загиблого, його вік і причини смерті.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області