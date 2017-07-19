Організатора та виконавця вбивства відомого журналіста судитимуть на Черкащині

Прокуратурою області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора, а також ще одного з виконавців викрадення та вбивства журналіста й відомого громадського діяча Василя Сергієнка.

Зловмисники обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі або викрадення людини, вчиненого групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 п. п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (організація вчинення умисного вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті людині, вчиненого на замовлення за попередньою змовою організованою групою), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (організація умисного знищення майна шляхом підпалу, вчиненого організованою групою), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією та участь у ній) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 4 квітня 2014 року в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області за вказівкою 47-річного жителя м. Київ дві групи чоловіків викрали та у подальшому вбили журналіста Василя Сергієнка, заховавши його тіло в лісі.Обвинуваченим обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави.

За вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень організатору злочинів загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, виконавцю - позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області