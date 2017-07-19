У Києві суд оголосив вирок пранкеру, який "прикрасив" собою "Євробачення"

Дніпровським районним судом м. Києва за участі Київської місцевої прокуратури №4 оголошено обвинувальний вирок пранкеру В.Седюку за вчинення хуліганських дій під час міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017».

Нагадаємо, широко відомий у вузьких колах «оригінал» ледь не зірвав виступ співачки Джамали на міжнародному пісенному конкурсі. Правопорушник не вигадав нічого кращого, аніж вдертися на сцену та спустити штани.

Під час дебатів прокурор просив суд призначити правопорушнику покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

За наслідками судового засідання суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва