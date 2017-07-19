На Житомирщині суд обрав запобіжний захід банді вимагачів та рекетирів

За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання трьома особами грошових коштів та майна від підприємців.

За клопотанням слідчого, погодженим із процесуальним керівником прокуратури області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Як повідомлялося раніше, зазначені особи протягом тривалого часу - з листопада 2016 року – дотепер систематично вимагали грошові кошти та майно у підприємців Житомирщини.

Прокуратурою області, спільно із працівниками регіональних управлінь Служби безпеки та Нацполіції було викрито злочинну групу та затримано відразу після одержання ними грошових коштів від підприємця.

Усім трьом особам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) КК України.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводиться слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області. Для процесуального керівництва призначено групу прокурорів.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області