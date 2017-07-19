У Харкові чоловік прийшов до сусіда і сказав, що вбив власну матір

У Харкові чоловік прийшов до сусіда і сказав, що вбив власну матір

08:40 19.07.2017
У Харкові чоловік прийшов до сусіда і сказав, що вбив власну матір

Попередньо, 71-річну бабусю до смерті побив власний син.

Свій вчинок 50-річний чоловік пояснити не зміг тому, що знаходився в сильному алкогольному сп’янінні.

Інформація про подію надійшла до Шевченківського відділу поліції близько 07:00 ранку від сусідів жінки.

Слідчому свідок розповів, до нього прийшов син пенсіонерки та розповів, що побив матір і вона не подає ознак життя. Сусід одразу ж викликав швидку та поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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