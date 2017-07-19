У Харкові за криваву різанину затримали 29-річного рецидивіста

У Харкові за криваву різанину затримали 29-річного рецидивіста

09:01 19.07.2017
У Харкові за криваву різанину затримали 29-річного рецидивіста

У скоєнні злочину співробітники Новобаварського відділу поліції викрили раніше судимого 29-річного уродженця міста Краматорськ.

Подія сталася напередодні, близько 20:00, на вулиці Станційна. Під час спільного розпиття спиртних напоїв чоловік наніс 53-річному харків’янину ножове поранення в область серця. На даний час потерпілий знаходиться в лікарні в задовільному стані.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний затриманий згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового утримання. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.