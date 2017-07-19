На курорті Рибаківка, що на Миколаївщині, людину вбив катер

На курорті Рибаківка, що на Миколаївщині, людину вбив катер

10:01 19.07.2017
На курорті Рибаківка, що на Миколаївщині, людину вбив катер

У курортній зоні відпочинку с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області сталася надзвичайна подія на воді.

До чергової частини Березанського відділення поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 39-річного керманича прогулянкового катеру про те, що під його транспортний засіб потрапила людина. Водій повідомив, що наразі він транспортує потерпілого до медичного закладу.

Правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 60-річний мешканець Київської області.

Зі слів очевидців, чоловік відплив від берега на велику відстань нібито за надувним матрацом, майже на півтора кілометра, де саме в цей час курсував катер.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув дорогою до медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.