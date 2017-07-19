На курорті Рибаківка, що на Миколаївщині, людину вбив катер

У курортній зоні відпочинку с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області сталася надзвичайна подія на воді.

До чергової частини Березанського відділення поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 39-річного керманича прогулянкового катеру про те, що під його транспортний засіб потрапила людина. Водій повідомив, що наразі він транспортує потерпілого до медичного закладу.

Правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 60-річний мешканець Київської області.

Зі слів очевидців, чоловік відплив від берега на велику відстань нібито за надувним матрацом, майже на півтора кілометра, де саме в цей час курсував катер.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув дорогою до медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області