У Миколаєві чоловіка жорстоко вбили у власному гаражі

У Миколаєві чоловіка жорстоко вбили у власному гаражі

22:00 19.07.2017
У Миколаєві чоловіка жорстоко вбили у власному гаражі

До Корабельного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який повідомив що в гаражі по вул. Океанівській він виявив свого батька, який не подавав ознак життя.

Експерт, оглянувши тіло 47-річного чоловіка, за попередніми даними, не виявив явних ознак насильницької смерті. Зі слів заявника, його батько за життя зловживав спиртними напоями.

Тіло померлого було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Сьогодні, в ході проведення огляду, судово-медичним експертом, було виявлено множинні садни та крововиливи на ногах та тулубі померлого.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та причетних осіб до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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