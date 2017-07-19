На Кіровоградщині 16-річного підлітка підозрюють у вбивстві

До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що помер 37-річний громадянин.

За результатами розтину тіла стало відомо, що смерть потерпілого настала внаслідок отримання травми, у тому числі із пошкодженням внутрішнього органу.

Поліцейські попередньо встановили, що чоловік разом із 46-річною співмешканкою вживали алкогольні напої, потім почали сваритися.

16-річний родич жінки, побачивши сімейну сварку, схопив чоловіка та наніс йому декілька ударів. Після чого потерпілий, поскаржившись на погане самопочуття, пішов відпочивати.

Але через деякий час співмешканка виявила його бездиханне тіло та викликала швидку.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області