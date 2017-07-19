На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув водій мопеду

На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув водій мопеду

10:20 19.07.2017
На Хмельниччині під час ДТП трагічно загинув водій мопеду

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі між селами Лодзянівка та Липівка Полонського району.

28-річний житель селища Понінка, рухаючись на мопеді «Дельта», не впорався з керуванням та впав. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Чоловік їхав із 54-річною матір’ю. Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді подряпин. Їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

Наразі слідчі з’ясовують причини, що призвели до смертельної ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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