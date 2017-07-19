На Львівщині жінка за кермом збила дитину та поїхала далі

У поліцію надійшла інформація від медиків про те, що у селі Солуки Яворівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої неповнолітній отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Рено-Меган» скоїв наїзд на 8-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця пригоди. Потерпілий був госпіталізований у лікарню з діагнозом: струс головного мозку, забійні садна обличчя, рук та ніг.

Як з’ясувалося, керувала іномаркою 36-річна жителька міста Яворів. Автомобіль був доставлений на арештмайданчик відділу поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нараді проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області