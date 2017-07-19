У Львові розлючена жінка кілька разів вдарила співмешканця ножем

У Львові розлючена жінка кілька разів вдарила співмешканця ножем

11:00 19.07.2017
У Львові розлючена жінка кілька разів вдарила співмешканця ножем

У Залізничний відділ поліції о 00:20 зателефонував чоловік та повідомив, що його ножем поранила дружина.

Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що  між 53-річним львів’янином та його 50-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту жінка схопила ніж і вдарила ним чоловіка кілька разів у живіт, після чого пішла з дому.

Потерпілого з проникаючим пораненням передньої черевної стінки «швидка» доставила у хірургічне відділення однієї з львівських лікарень.

Зловмисницю правоохоронці виявили неподалік від будинку, коли оглядали прилеглу територію.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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