У Львові розлючена жінка кілька разів вдарила співмешканця ножем

У Залізничний відділ поліції о 00:20 зателефонував чоловік та повідомив, що його ножем поранила дружина.

Виїхавши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що між 53-річним львів’янином та його 50-річною співмешканкою виникла сварка. Під час конфлікту жінка схопила ніж і вдарила ним чоловіка кілька разів у живіт, після чого пішла з дому.

Потерпілого з проникаючим пораненням передньої черевної стінки «швидка» доставила у хірургічне відділення однієї з львівських лікарень.

Зловмисницю правоохоронці виявили неподалік від будинку, коли оглядали прилеглу територію.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області