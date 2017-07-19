На Донеччині крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

На Донеччині крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

11:20 19.07.2017
На Донеччині крихітна дитина випала з вікна на 4-му поверсі

Вчора, близько 22:36, до Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставлена півторарічна дівчинка з важкими травмами, які вона отримала внаслідок падіння з 4-го поверху житлового будинку.

За попередніми даними, 21-річна мати дитини знаходилася вдома разом зі своєю малолітньою донечкою. Жінка на декілька хвили відволіклася, а дівчинка, яка знаходилася в кухні, вилізла на підвіконня через годувальний столик, який стояв біля відчиненого вікна, сперлася на москітну сітку і випала з вікна.

Вказаний факт внесено до Журнал єдиного обліку заяв та повідомлень громадян, триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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